Эксперт Мирошниченко рассказал о новых возможностях в «зеленом финансировании»

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Заведующий кафедрой гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин факультета экономики и менеджмента МОФ РАНХиГС Леонид Мирошниченко рассказал, какие новые возможности может предоставить «зеленое финансирование».

Эксперт пояснил, что суть понятия заключается в праве компаний размещать на фондовом рынке так называемые зеленые облигации. Это долговые ценные бумаги, по которым средства могут привлекаться только в проекты, реализуемые с целью улучшения ситуации в экологии.

По словам Мирошниченко, компании при выпуске таких бумаг получат возможность привлекать средства по заниженным ставкам и могут рассчитывать на налоговые льготы и другие меры поддержки от правительства. При этом предприятия смогут улучшить свой экологический имидж.

Специалист напомнил, что теперь получать средства можно будет на проекты по возведению энергоэффективного жилья, расчистке и восстановлению водоемов, передает издание «Вести Подмосковья».

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