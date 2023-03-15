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Приметы и советы

Минфин назвал отрасли, с которых будут взимать разовый сбор

Евгений Силаев
Экономика
Минфин назвал отрасли, с которых будут взимать разовый сбор
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Разовый сбор, составляющий долю от превышения прибыли, будут платить компании, работающие в ряде отраслей. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

— Там попадают все, кроме нефтегаза, угля, МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее миллиарда рублей. Это исключение, все остальные попадают, а дальше — у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет, — рассказал Сазанов, чьи слова приводит Интерфакс.

Речь идет о разовом сборе, представляющем из себя долю от прибыли за 2021–2022 годы относительно прибыли за 2018–2019 годы. Процентную ставку определят до 25 марта, а первые платежи в бюджет планируют взимать с четвертого квартала 2023 года.

15 марта Минфин совместно с МИД России предложил приостановить налоговые соглашения с недружественными странами. В случае подписания соответствующего указа планируется применение пониженных ставок налога у источника в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения.

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