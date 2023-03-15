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Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Полина Пашкина
Общество
Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
Фото: МИД РФ

Министерство финансов России и Министерство иностранных дел РФ выступили с предложением к президенту Владимиру Путину издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

Речь идет о государствах, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры. По мнению Минфина РФ, такие действия являются нарушением норм международного права.

Ограничительные меры в отношении России вводятся западными странами с прошлого года. В феврале 2023 Евросоюз включил РФ в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, передают «Известия».

В случае, если предложение Минфина и МИД будет поддержано, будет издан соответствующий указ. Он приостановит применение пониженных ставок налога у источника в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения.

В 2022 году работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили в бюджет города почти 32 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц.

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