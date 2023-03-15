Два новых комплекса по снижению уровня шума установили на станции «Люблино-Сортировочное»

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На станции «Люблино-Сортировочное» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) было установлено два новых комплекса по снижению уровня шума от грузовых поездов. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе магистрали.

— Сортировочная станция располагается в промышленно развитом районе Юго-Восточного округа Москвы. Это позволит снизить шумовое воздействие от железнодорожного транспорта для жителей близлежащих домов на 30 процентов, — говорится в сообщении.

Уровень шума снизится в связи с тем, что специалисты установят на сортировочные горки рельсосмазыватель, который сделает процесс торможении подвижного состава тише.

Аналогичный комплекс уже используется на станции «Перово» Казанского направления МЖД, передает сайт организации.

В феврале 2023 года пассажиропоток на МЖД увеличился до 54,1 миллиона человек. Этот показатель превысил на 8,9 процента данные за аналогичный период прошлого года. Пригородными поездами воспользовались 54,4 миллиона пассажиров.

В субботу, 18 марта, с 00:00 до 23:59 будет изменено движение поездов на Калужском направлении МЖД.