Детский стол: педиатр Тимаков назвал страшные последствия, к которым могут привести детские диеты

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Детские диеты опасны для здоровья и будущего развития ребенка, потому что у него не сформированы ферменты, которые могут перерабатывать растительную пищу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.

По его словам, до трехлетнего возраста в рационе ребенка обязательно должны быть продукты животного происхождения, потому что детский желудок не адаптирован к расщеплению растительной пищи. Особенно если она не прошла термическую обработку. Поэтому у детей должна быть сформирована своя диета с учетом всех необходимых аминокислот: белков, жиров и углеводов.

— Еда должна быть приготовлена так, чтобы организм ребенка мог это усвоить. Для этого и придуманы специальные детские столы, которые учитывают возможности ферментной системы ребенка, — пояснил он.

Детский организм, по словам педиатра, не может получить необходимые аминокислоты ниоткуда, кроме как из продуктов животного происхождения. Их недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому лучше не ограничивать детей в еде.

— Аминокислоты влияют на работу поджелудочной железы, эндокринных органов и на развитие нервной системы. Если ребенок не получает необходимые ингредиенты через пищу, это приведет к снижению иммунитета ребенка, — сказал Тимаков.

Он подчеркнул, что рацион ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным и включать в себя употребление разных продуктов в правильно приготовленном виде, а диеты для него опасны.

Также педиатр Мария Ревнова рассказала, стоит ли принимать витамины детям. По ее словам, восполнить дефицит можно и без препаратов, для этого достаточно соблюдать сбалансированность питания.