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Приметы и советы

Зюганов предложил Мишустину вместе разобраться «пятой колонной»

Евгений Белоусов
Политика
Зюганов предложил Мишустину вместе разобраться «пятой колонной»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину совместно заняться решением проблемы «пятой колонны» в стране. С таким заявлением он выступил в среду, 15 марта, во время встречи с российским премьером.

— Нам вместе надо поработать и с пятой колонной. Президент в послании жёстко высказал. Но я иногда не вижу это в отдельных программах телевидения, понимаете, — передает слова Зюганова РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что все мировые проблемы начались после развала СССР. По его словам, Запад в это момент начал расшатывать обстановку в стране, организуя в ней деятельной «пятой колонны» и направляя в РФ международных террористов.

Кроме того, в 2022 году Путин уже заявлял, что распад СССР разрушил мировое равновесие. Глава государства тогда отметил, что после развала СССР Запад провозгласил свое однополярное мироустройство, в котором есть только их воля и культура.

Тогда же Путин заявил, что попытки уничтожить Россию и смахнуть ее с геополитической карты ни к чему не привели и не приведут. Россию никогда не получится уничтожить, подчеркнул глава государства.

Геннадий Зюганов Россия Михаил Мишустин
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