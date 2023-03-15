Стрелявшего в полицейских мужчину задержали в Кировской области

Фото: СК РФ

Житель города Вятские поляны, открывший стрельбу из окна своего дома, задержан. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 марта. Мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В результате происшествия никто не пострадал.

По версии следствия, в момент стрельбы мужчина был пьян. Кроме того, подозреваемый произвел несколько выстрелов в сторону прибывших на место полицейских.