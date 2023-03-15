Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько поселений Белгородской области

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Украинские войска атаковали сразу несколько поселений Белгородской области. Об этом в среду, 15 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В поселке Красное осколками снарядов сильно повреждены здания школы, молельного дома и одного многоквартирного дома: выбиты окна, посечены фасады и кровля, — заявил он.

Также украинская армия нанесла удары по территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке. Сильно поврежден один из корпусов предприятия. Тем не менее обошлось без пострадавших, написал Гладков в своем Telegram-канале.

13 марта над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила четыре ракеты. Гладков подчеркнул, что в связи с атакой киевских бандформирований пострадала одна женщина, специалисты оказали ей помощь. От обломков ракет были повреждены два частных домовладения.

До этого в Новом Осколе также сработала система ПВО и сбила три ракеты. Гладков подчеркнул, что в связи с атакой киевских бандформирований пострадал один мужчина, медицинские специалисты оказывают ему помощь. От осколков разрушились фасады некоторых зданий и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.