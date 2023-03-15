Как получить компенсацию за жилье по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Жители столицы могут оформить компенсацию за жилье по программе реновации. О том, какие шаги необходимо предпринять для этого, — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может получить компенсацию?

Если ваш дом демонтируют по программе реновации, вам положена равнозначная квартира. Однако вместо этого можно получить равноценное возмещение в денежной форме. Для этого необходимо убедиться, что жилое помещение, включенное в программу реновации, оформлено в собственность.

Стоит обратить внимание, что выплата не возможна при наличии ограничений прав или обременений. Также компенсация не будет предоставлена, если в жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане.

Как рассчитывается размер компенсации?

Размер возмещения и порядок его предоставления определяются по Жилищному кодексу РФ и законодательством об оценочной деятельности.

Когда можно обратиться за компенсацией?

Направить заявление на выплату компенсации можно в течение 30 дней с момента получения проекта договора, предусматривающего переход права собственности на равнозначную квартиру.

Как получить компенсацию?

— Дождитесь письма от Департамента городского имущества Москвы с предложением новой равнозначной квартиры.

— Обратитесь в центр информирования по переселению для написания заявления на предоставление проекта договора на равнозначную квартиру, не подписывая его при этом.

— Подайте заявление на компенсацию вместо равнозначной квартиры.

Когда придет письмо из департамента городского имущества?

После того как новое жилье будет готово к заселению, письмо вам доставит сотрудник департамента городского имущества по адресу освобождаемой квартиры. Если вы зарегистрированы на mos.ru, электронное письмо с предложением новой квартиры придет в личный кабинет.

В нем будут указаны основания отселения, адрес новой квартиры, площадь жилья, количество комнат, перечень необходимых документов.

Как получить проект договора на равнозначное жилье?

После получения письма с предложением равнозначной квартиры необходимо обратиться в центр информирования по переселению для получения всеми собственниками жилого помещения проекта договора на равнозначную квартиру.

Как подать заявление на компенсацию?

Заявление с пакетом документов необходимо подать в департамент городского имущества. В том случае, если с документами будет все в порядке, независимая оценочная компания проведет оценку вашей квартиры. Если результаты оценки вас не устроят, можете отказаться от предложенной компенсации и подписать договор на равнозначную квартиру.

Нужно ли будет платить НДФЛ?

Нет. Налогообложению не подлежат доходы, полученные в связи с реализацией программы реновации.

У меня остались вопросы. Куда обратиться?

Если у вас остались вопросы по программе реновации, можете обратиться в единый контактный центр Стройкомплекса:

— по телефону: +7 (499) 401-01-01;

— по электронной почте: help@str.mos.ru;

— онлайн через электронную форму подачи обращения на портале Стройкомплекса.