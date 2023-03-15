Проще, чем кажется: Как получить компенсацию за жилье по программе реновации
Жители столицы могут оформить компенсацию за жилье по программе реновации. О том, какие шаги необходимо предпринять для этого, — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может получить компенсацию?
Если ваш дом демонтируют по программе реновации, вам положена равнозначная квартира. Однако вместо этого можно получить равноценное возмещение в денежной форме. Для этого необходимо убедиться, что жилое помещение, включенное в программу реновации, оформлено в собственность.
Стоит обратить внимание, что выплата не возможна при наличии ограничений прав или обременений. Также компенсация не будет предоставлена, если в жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане.
Как рассчитывается размер компенсации?
Размер возмещения и порядок его предоставления определяются по Жилищному кодексу РФ и законодательством об оценочной деятельности.
Когда можно обратиться за компенсацией?
Направить заявление на выплату компенсации можно в течение 30 дней с момента получения проекта договора, предусматривающего переход права собственности на равнозначную квартиру.
Как получить компенсацию?
— Дождитесь письма от Департамента городского имущества Москвы с предложением новой равнозначной квартиры.
— Обратитесь в центр информирования по переселению для написания заявления на предоставление проекта договора на равнозначную квартиру, не подписывая его при этом.
— Подайте заявление на компенсацию вместо равнозначной квартиры.
Когда придет письмо из департамента городского имущества?
После того как новое жилье будет готово к заселению, письмо вам доставит сотрудник департамента городского имущества по адресу освобождаемой квартиры. Если вы зарегистрированы на mos.ru, электронное письмо с предложением новой квартиры придет в личный кабинет.
В нем будут указаны основания отселения, адрес новой квартиры, площадь жилья, количество комнат, перечень необходимых документов.
Как получить проект договора на равнозначное жилье?
После получения письма с предложением равнозначной квартиры необходимо обратиться в центр информирования по переселению для получения всеми собственниками жилого помещения проекта договора на равнозначную квартиру.
Как подать заявление на компенсацию?
Заявление с пакетом документов необходимо подать в департамент городского имущества. В том случае, если с документами будет все в порядке, независимая оценочная компания проведет оценку вашей квартиры. Если результаты оценки вас не устроят, можете отказаться от предложенной компенсации и подписать договор на равнозначную квартиру.
Нужно ли будет платить НДФЛ?
Нет. Налогообложению не подлежат доходы, полученные в связи с реализацией программы реновации.
У меня остались вопросы. Куда обратиться?
Если у вас остались вопросы по программе реновации, можете обратиться в единый контактный центр Стройкомплекса:
— по телефону: +7 (499) 401-01-01;
— по электронной почте: help@str.mos.ru;
— онлайн через электронную форму подачи обращения на портале Стройкомплекса.