Фотовыставка «Крымская весна. 9 лет мы вместе» откроется в Москве 20 марта

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Фотовыставка «Крымская весна. 9 лет мы вместе» откроется 20 марта на Никитском бульваре. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

В церемонии открытия примет участие ряд высокопоставленных лиц. Среди них депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Константин Бахарев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, а также руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству Евгений Примаков.

Организаторами фотовыставки выступили правительство Москвы, постоянное представительство Республики Крым при президенте Российской Федерации и региональная общественная организация «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур».

Выставка откроется 20 марта в 15:00. Ознакомиться с экспозицией все желающие смогут до 2 апреля.

Помимо этого, в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» с 16 по 18 марта пройдет Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Она представит туристический потенциал 57 регионов России.