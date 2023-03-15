Выставка туризма и индустрии гостеприимства пройдет в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В международном выставочном центре «Крокус-Экспо» с 16 по 18 марта пройдет Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Об этом в среду, 15 марта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Выставка представит туристический потенциал 57 регионов России. Мероприятие позволит объединить страны Африки, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

— Организация подобных выставок положительно влияет на туристический потенциал Москвы. К тому же мероприятие предоставит возможность установить сотрудничество и поддержать связь с региональными и международными партнерами, — приводит слова Евгения Козлова официальный сайт мэра Москвы.

В рамках выставки откроется биржа вакансий. Кроме того, в программу мероприятия включат дискуссии, паблик-ток и серию презентаций о туристическом потенциале российских регионов и возможностях, которые Москва дает путешественникам.

Столица представит собственную деловую программу в рамках выставки. На специальном стенде гости мероприятия смогут узнать больше о современных бизнес-практиках в туристической и гостиничной отраслях.

В ноябре в Москве состоялась выставка-конференция современных информационных технологий и инновационных решений в области туризма. Специалисты индустрии представили на ней ряд интересных проектов.