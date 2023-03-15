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КПРФ соберет круглый стол для выработки поправок в закон о паспорте болельщика

Евгений Жуков
Спорт
КПРФ соберет круглый стол для выработки поправок в закон о паспорте болельщика
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по информполитике Александр Ющенко заявил в среду, 15 марта, что КПРФ соберет круглый стол с привлечением сообщества болельщиков и клубов для формирования проекта поправок в закон о карте болельщика.

— Мы предлагаем собрать круглый стол с привлечением сообщества болельщиков, клубов, представителей федеральных органов власти, Минцифры, всех, кто вовлечен в этот процесс, соответственно, правоохранительные органы, чтобы послушать точку зрения, — отметил Ющенко.

Он также предположил, что по результатам этой встречи будет сформирован новый законопроект, либо же будут внесены тематические поправки. По словам парламентария, необходимо выработать «определенный знаменатель и определенный консенсус по этому вопросу», передает РИА Новости.

C 3 марта посетить матчи Российской премьер-лиги можно только при наличии Fan ID. Зачем нужен этот документ, как его оформить, — ответы на эти и другие вопросы в материале «Вечерней Москвы».

Fan ID — электронный документ, который дает право на посещение футбольных соревнований. Сейчас Fan ID нужен для того, чтобы попасть на стадион при проведении матчей РПЛ. А с 11 июня — и матчей Кубка России.

Спорт Законы Паспорт болельщика (Fan ID)
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