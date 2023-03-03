Паспорт болельщика: что это такое, зачем он нужен и как оформить

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C 3 марта посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) можно только при наличии Fan ID. Зачем нужен этот документ, как его оформить — ответы на эти другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое карта болельщика

Карта болельщика (Fan ID) — электронный документ, который дает право на посещение футбольных соревнований. Сейчас Fan ID нужен для того, чтобы попасть на стадион при проведении матчей РПЛ. А с 11 июня — и матчей Кубка России.

Главная цель Fan ID — обеспечение безопасности и порядка на стадионах. Документ успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда он назывался паспортом болельщика и представлял собой ламинированный бейдж.

— Сама мера направлена против футбольных хулиганов, — отметил в беседе с «ВМ» тренер Гаджи Гаджиев. — Чтобы хулиганы на стадионах не уходили от ответственности, бросая бананы в игроков, вешая оскорбительные транспаранты и по-другому нарушая порядок.

Карту нужно оформлять для каждого зрителя и участника мероприятия, в том числе для детей до 14 лет. Без нее не получится купить билет на матч или приобрести сезонный абонемент.

Как оформить карту болельщика

Для оформления карты нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Именно там впоследствии появится документ.

Есть два способа оформления Fan ID: на «Госуслугах» (онлайн) или в многофункциональном центре (МФЦ). Ниже алгоритмы для каждого из вариантов.

На «Госуслугах»:

Перейдите на сайт госуслуг и нажмите на баннер «Получить карту». Подтвердите свои данные. Загрузите свою фотографию, следуя инструкции. В течение 72 часов вам придет уведомление о посещении МФЦ для подтверждения личности. Посетите МФЦ, взяв с собой паспорт. При оформлении Fan ID для ребенка потребуется его свидетельство о рождении. Процесс проверки данных в МФЦ займет около пяти минут. После него карта болельщика появится у вас в личном кабинете.

В МФЦ:

Выберите МФЦ из данного списка. Посетите его. С собой вам потребуется взять паспорт. Для оформления Fan ID для ребенка — его свидетельство о рождении. Процесс проверки данных в МФЦ займет около пяти минут. После него карта болельщика появится в личном кабинете.

В каких МФЦ можно подать заявление на получение карты и подтвердить личность

В Москве оформить карту болельщика можно более чем в 280 офисах «Мои документы» без привязки к месту регистрации. Обычные центры работают с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00.

Полный список МФЦ для каждого региона есть на портале госуслуг.

Как пройти на стадион по карте болельщика

Карта болельщика «зашивается» в QR-код билета на каждый отдельный матч. При покупке билета болельщик указывает номер своего Fan ID, затем соответствующий код формируется в его личном кабинете на портале госуслуг.

Чтобы пройти на стадион по Fan ID, вам потребуется:

зайти на «Госуслуги» и открыть QR-код билета (раздел «Карта болельщика»);

поднести QR-код к сканеру на пункте пропуска.

При считывании QR-кода на экране отобразится ваша фотография, так что пройти по чужой карте болельщика или билету не получится.

Ответы на частые вопросы

Как выглядит паспорт болельщика?

Это электронный документ, который «зашит» в QR-код билета на каждый отдельный матч.

Какие преимущества дает карта болельщика?

Система Fan ID разработана для обеспечения безопасности на стадионах. Кроме того, она способствует быстрому проходу пунктов пропуска.

Также Российский футбольный союз (РФС) проводит розыгрыш призов среди болельщиков, оформивших Fan ID с 2 марта по 12 апреля. Среди подарков — квартира в Подмосковье, сертификаты на путешествие, покупку техники и других товаров.

Нужно ли оформлять его детям?

Да, карту болельщика нужно оформлять отдельно для каждого зрителя, в том числе для детей до 14 лет.

Как передать свой билет другому человеку?

Билет можно передать через «Госуслуги» только человеку, который также имеет Fan ID. Сделать это можно следующим образом:

Откройте раздел «Карта болельщика». Найдите билет, который хотите передать, и нажмите кнопку «Сменить владельца». Введите в открывшейся строке телефон или номер карты человека, которому хотите передать билет.

Как быть в случае отказа?

Причины отказа в предоставлении карты болельщика прописаны в 4-й статье закона о физической культуре и спорте. Среди них — судебный запрет на посещение спортивных мероприятий.

Гражданин вправе обжаловать отказ, подав соответствующее заявление в Минспорт. Однако подать повторное заявление в любом случае можно только через полгода после отказа.