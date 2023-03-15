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Приметы и советы

«Всего два актера поддержали»: Назаров рассказал, кто встал на его сторону

Евгений Жуков
Общество
«Всего два актера поддержали»: Назаров рассказал, кто встал на его сторону
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Народный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой и коллегой Ольгой Васильевой уехал из страны, признался, что после того как его уволили из МХТ, с ним связались всего девять человек, которые выразили поддержку. Об этом актер рассказал в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой»*.

По словам артиста, ему написали те, от кого он вообще не ждал сообщений. В числе группы поддержки оказался и актер Дмитрий Нагиев, который снимался с Назаровым в популярном сериале «Кухня».

— У меня с Димой конфликтов не было. Сейчас с ним переписываемся. Мне пишут: «Много ли актеров «Кухни» мне написали?» Всего два актера поддержали, — признался Назаров.

При этом актер не стал говорить, кто именно поддержал его, боясь «навлечь на них гнев».

В России Назаров мог зарабатывать по два миллиона рублей ежемесячно. Доходы актера складывались из пенсии, зарплаты в театре, гонораров от антрепризных постановок, концертов и множества других тематических мероприятий.

*Принадлежит Катерине Гордеевой — признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции.

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