Уволенный из МХТ Назаров зарабатывал по два миллиона рублей в месяц

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Недавно уволенный из МХТ имени Чехова актер Дмитрий Назаров многие годы получал за свою работу очень хорошую заработную плату. Артист лишился места в труппе театра, в которой состоял около 20 лет, из-за своих русофобских высказываний и критики спецоперации.

Доходы Назарова складывались из пенсии, которая составляла 60 тысяч рублей, зарплаты в театре — за каждый спектакль он получал 150-160 тысяч рублей за выход, гонораров от антрепризных постановок и концертов — они могли достигать 200 тысяч рублей за мероприятие. Кроме того, актер принимал активное участие в кинопроектах, где стоимость его съемочного дня составляла 200 тысяч рублей.

Таким образом, ежемесячный доход Назарова мог достигать двух миллионов рублей без учета рекламных доходов, сообщает издание «Комсомольская правда».

В начале февраля сообщалось, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева скоро уедут в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в другой стране. В программе прозвучат романсы, стихи и басни актера, а также популярные песни на русском и французском языках.