Уволенный из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров с супругой покидает Россию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева, которых уволили из МХТ имени Чехова, скоро уедут в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в другой стране.

В программе прозвучат романсы, стихи и басни Назарова, а также популярные песни на русском и французском языках. Стоимость билетов не превышает 5500 рублей.

Ранее артист зарабатывал большие деньги на контрактах с российскими госучреждениями культуры. Так, только за участие в мероприятиях под названием «Накануне победной весны» в Челябинской области в 2022 году ему заплатили 900 тысяч рублей, сообщает «Московский комсомолец».

25 января сообщалось, что Дмитрия Назарова сняли с главной роли в новой экранизации «12 стульев». Об этом рассказал режиссер фильма Петр Зеленов. В ленте он должен был сыграть Кису Воробьянинова, в то время как Дмитрий Нагиев — Остапа Бендера.

Скандал вокруг Назарова разгорелся после его высказывания в поддержку уехавших артистов и критики спецоперации. После этого руководство МХТ имени А. П. Чехова приняло решение уволить актера. Как утверждает заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник, актер был заранее проинформирован об этом.

Актер рассказал журналистам, что был удивлен новостью о своем увольнении из МХТ имени А. П. Чехова, потому что сам ничего не знал о таких событиях. По его словам, никакого разговора с Хабенским перед увольнением не было.