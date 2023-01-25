«Никто не хочет рисковать»: Назарова отстранили от главной роли в ремейке «12 стульев»

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Российского актера Дмитрия Назарова сняли с главной роли в новой экранизации «12 стульев». Об этом рассказал режиссер фильма Петр Зеленов.

В фильме он должен был сыграть Кису Воробьянинова, в то время как Дмитрий Нагиев — Остапа Бендера.

— Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать, — признался режиссер.

Причиной данного решения стали политические взгляды актера. По словам Зеленова, поведение артиста стало для него большим ударом. При этом инвесторы фильма также потребовали убрать Назарова из проекта. Актер уже извещен об этом, передает «Комсомольская правда».

Скандал вокруг Назарова разгорелся после его высказывания в поддержку уехавших артистов и критики спецоперации. После этого руководство МХТ имени А. П. Чехова приняло решение уволить актера. Как утверждает заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник, актер был заранее проинформирован об этом.

Актер рассказал журналистам, что был удивлен новостью о своем увольнении из МХТ имени А. П. Чехова, так как сам ничего не знал о таких событиях. По его словам, никакого разговора с Хабенским перед увольнением не было.