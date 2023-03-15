Министра сельского хозяйства Карелии задержали по подозрению в получении взятки

Фото: СК РФ

Министр сельского и рыбного хозяйства хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год министр получил 10 миллионов рублей за помощь одному из предпринимателей в предоставлении грантов.

— Противоправные действия должностного лица выявлены в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и МВД России по Республике Карелия. Министр задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится на сообщении.

8 марта стало известно о задержании бывшего главы Белгорода. По версии следствия, Антон Иванов получил в качестве взятки автомобиль, который оценивается в 2 миллиона 930 тысяч рублей. В тот же день суд принял решение об аресте политика.

В октябре прошлого года Иванов написал заявление об уходе с поста. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, он решил уйти с должности в связи с переходом на другое место работы.