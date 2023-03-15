«Борьба с русофобией»: при каких условиях можно будет получать паспорта РФ в упрощенной форме

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Поправкой в закон «О гражданстве» предлагают восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства России. В версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.

При каких условиях можно будет получать паспорта РФ в упрощенной форме

По словам эксперта, на данный момент вопрос получения гражданства России в упрощенной форме особенно актуален для бывших граждан СССР, которые живут в странах СНГ. В некоторых из этих государств распространяется политика русофобии.

— В связи с последней политикой западных стран, которая связана с русофобией, наши бывшие сограждане подвергаются гонениям, политическим репрессиям, их права умоляют. Это особенно часто происходит в странах Прибалтики, — рассказал Краснов.

Как отметил юрист, правительство РФ хочет облегчить им жизнь. А также упростить те процедуры, которые до этого были достаточно сложны. Это позволит людям вернуться на родину, чтобы жить в родной стране.

Сложно ли сейчас получить гражданство РФ

Краснов подчеркнул, что на данный момент иностранцам достаточно сложно получить российское гражданство.

— Все последние иностранцы, которые получали наши паспорта, были известными людьми. Например, Стивен Сигал, Рой Джонс, Джефф Монсон. Решение в их пользу принималось на уровне администрации президента и самого Владимира Путина. Он лично вручал им российские паспорта, — напомнил он.

Собеседник «ВМ» подытожил, что помимо процедур по получению гражданства возникает ряд других важных моментов. Например, как создать условия для релокации, получить жилье и работу. Это вызывает больше сложностей, чем процедурные вопросы, связанные с получением гражданства РФ.