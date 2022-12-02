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«Враги американского государства — наши друзья»: зачем Эдварду Сноудену гражданство и паспорт России

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Враги американского государства — наши друзья»: зачем Эдварду Сноудену гражданство и паспорт России
Фото: Laura Poitras / Praxis Films / CC BY 3.0

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Скандал в США с участием Сноудена после того, как он распространил информацию о работе американских спецслужб и его последующий побег в Россию в свое время широко обсуждался в СМИ. «Вечерняя Москва» решила вспомнить, чем Сноуден навредил Соединенным Штатам и как оказался в России.

Друг России

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что предоставление российского гражданства Сноудену — политический ход.

— Мы уже говорили, что враги американского государства — наши друзья. Это просто такой символический шаг. Если раньше мы подчеркивали, что мы не против Америки, кого-либо еще, человек рискует головой за свои убеждения, поэтому мы его принимаем, защищаем и т.д., то сейчас ситуация другая, — рассказал политолог.

Как отметил собеседник «ВМ», выдача Сноудену российского паспорта также может быть связана с его неясным правовым статусом.

— Моя гипотеза такова, что российский паспорт ему не так нужен, как заканчивается срок статуса беженца и возникает правовая коллизия. Понятно, что в сегодняшней ситуации этот срок ему продлят, но это все не вечно. Еще ему могли просто сказать, что было бы удобнее, если бы он был гражданином России, — резюмировал Журавлев.

По его мнению, в жизни Сноудена после получения гражданства России ничего не изменится, кроме налоговой декларации.

От ЦРУ до АНБ

Эдвард Сноуден родился в 1983 году в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). В этом же городе прошло его детство и юность. В 1999 году будущий сотрудник американских спецслужб вместе с семьей переехал в Мэрилэнд, где поступил в колледж. Там же он получил первый опыт работы по будущей специальности в охранной структуре секретного объекта. Позднее Сноуден также окончил Ливерпульский университет.

В 2004 году Сноуден оказался в американской армии, однако спустя несколько месяцев получил сильную травму ног и был комиссован. После этого Сноуден всецело погрузился в программирование и IT-технологии.

Через несколько лет Сноуден устроился на службу в ЦРУ. Некоторое время он работал в Швейцарии, где следил за безопасностью компьютерных сетей. В 2009 году программист прекратил сотрудничество с ЦРУ. Его новыми местами работы стали консалтинговые компании Dell и Booz Allen Hamilton, которые сотрудничали с Агентством национальной безопасности США.

Сноудену не нравилась деятельность АНБ, и в 2013 году он решился рассказать общественности о том, как американские спецслужбы массово следят за людьми. Программист при помощи зашифрованных сообщений переслал журналистам порядка 200 тысяч секретных документов, в которых были приведены доказательства слежки американских спецслужб за людьми не только в США, но и в десятках других стран.

По информации, которую предоставил Сноуден, благодаря программе PRISM АНБ имело возможность прослушивать голосовые чаты, просматривать фотографии, письма по электронной почте и сообщения в социальных сетях. Слежка велась, в том числе, и за крупными политиками.

Сноуден в России

Осознав, что раскрытие секретной информации неминуемо повлечет арест, Сноуден уехал из Соединенных Штатов. Некоторое время он провел в Гонконге, пытаясь получить политическое убежище. Однако, когда власти США официально предъявили Сноудену обвинение в распространении государственной тайны, он сбежал в Россию. Примечательно, что это произошло в день его 30-летия. Российской визы у программиста не было, поэтому около месяца он оставался в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в капсульном отеле.

В конце июня 2013 года Сноуден попросил предоставить политическое убежище в России, и уже на следующий день президент Владимир Путин разрешил ему остаться в стране при условии, что тот прекратит дискредитацию американских спецслужб. Сноуден не раз говорил о готовности вернуться в Америку, если будет проведен открытый суд. Однако ни один американский президент не был готов дать Сноудену такие гарантии, поэтому он остался в России.

Впервые Сноуден попросил предоставить российское гражданство в конце 2020 года, однако тогда ему был выдан только бессрочный вид на жительство. За все годы нахождения в России Сноуден не раз высказывался на тему информационной безопасности: в частности, в 2021 году он заявлял об утечке данных со смартфонов и сборе этой информации правительствами разных стран. Он также подчеркнул, что необходимо создать отдельную индустрию, которая бы отвечала за безопасность граждан.

О личной жизни Сноудена и о том, где именно он проживает, известно немногое. В 2013 году Сноуден сообщал, что у него есть жена и дети. В частности, с 2009 года Сноуден состоял в браке с танцовщицей Линдси Миллс. По слухам, с ней же программист до сих пор живет в РФ.

Не только Сноуден

Иногда российским гражданством интересуются не только политические беженцы, но и знаменитости из других стран. Например, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро. Она получила известность во всем мире благодаря главной роли в сериале «Дикий ангел» (Аргентина). О том, что Орейро может стать российской гражданкой, говорилось еще летом 2020 года.

В 2018 году гражданином России стал американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон. Еще в 2013 году Монсон заявлял о желании получить российский паспорт, а в 2015 году получил одобрение. До получения гражданства Монсон неоднократно показывал свою симпатию к России.

Еще один яркий пример — Стивен Сигал, который официально получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Дед продюсера и актера родился в России, однако впоследствии переехал в Америку. До получения гражданства Сигал побывал во многих российских регионах.

В том же 2016 году гражданином РФ стал американский художник Юрий Куперман. Он родился в Москве, однако в 1972 году уехал в Израиль, после чего жил во Франции и Соединенных Штатах.

Французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, при этом сохранив и французское гражданство. Примечательно, что актер получил гражданство РФ сразу после того, как во Франции был введен 75-процентный налог на доходы более одного миллиона евро.

В 2011 году стал гражданином России итальянский музыкант и дирижер Фабио Мастранджело. Еще в 1999 году приехав в Россию в первый раз, артист понял, что именно ощущает здесь себя как дома. До получения гражданства Мастранджело неоднократно приезжал в Россию как приглашенный дирижер.

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