Сноуден рассказал о стабильности в его жизни после получения российского гражданства

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Бывший сотрудник американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден рассчитывает, что получение российского гражданства внесет в его жизнь «немного стабильности».

Экс-работник американских разведывательных ведомств также попросил журналистов уважать его право на частную жизнь, пишет Федеральное агентство новостей.

— После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи, — написал новоиспеченный россиянин на своей странице в одной из социальных сетей.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что позиция властей США по поводу Сноудена не изменилась после получения им российского гражданства. По словам дипломата, экс-разведчик обязан вернуться в страну и предстать перед судом, «как любой другой американский гражданин».

В понедельник, 26 сентября, сообщалось, что президент России Владимир Путин предоставил Эдварду Сноудену российское гражданство.