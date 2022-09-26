Путин предоставил Сноудену российское гражданство

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену. Соответствующий указ главы государства был опубликован в понедельник, 26 сентября, на официальном портале правовой информации.

— Постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки, — говорится в документе.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств мира.

По данным Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов. С августа того же года он находится на территории России.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к законодательству, упрощающие процедуру получения российского паспорта иностранными гражданами, проходящими службу в армии РФ. Авторами поправки стали депутаты всех фракций.