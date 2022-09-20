Госдума упростила выдачу паспортов служащим в российской армии иностранцам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в законодательство, упрощающие процедуру получения российского паспорта иностранными гражданами, проходящими службу в армии РФ.

Авторами поправки стали депутаты всех фракций, в том числе председатель профильного Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

— Получить российское гражданство в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, — отмечается на сайте нижней палаты.

Кроме того, поправки предусматривают сокращение срока первого контракта о военной службе с иностранцами, поступающими на должность в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины, с пяти лет до одного года.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернет в миграционном центре «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан.