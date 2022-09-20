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Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны и УФМС «Сахарово»

Елена Самойлова
Город
Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны и УФМС «Сахарово»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Государственная дума приняла новый закон об упрощении процедуры получения гражданства РФ. В соответствии с новой нормой, заключившие годовой контракт о службе в ВС РФ иностранцы имеют возможность получить гражданство в короткий срок и без бюрократических препятствий.

Собянин уточнил, что в столице вопросами трудовой занятости мигрантов занимается миграционный центр «Сахарово». В ближайшее время власти Москвы совместно с центром запустят полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России по организации поступления иностранных граждан на военную службу.

Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны и УФМС «Сахарово» Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

Мэр подчеркнул, что будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы сделать процедуру заключения контрактов комфортной и простой. Этим займутся городские службы, написал глава города в своем блоге.

Накануне Собянин и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар подписали программу сотрудничества на ближайшие годы.

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