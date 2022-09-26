В США отреагировали на получение Сноуденом гражданства России

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Позиция американских властей по поводу бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который получил гражданство России, не изменилась. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

— Господин Сноуден должен вернуться в Соединенные Штаты и предстать перед правосудием как любой другой американский гражданин, — передает слова Прайса ИА «НСН».

26 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин предоставил Сноудену российское гражданство.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств мира.

По данным Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов. С августа того же года он находится на территории России.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к законодательству, упрощающие процедуру получения российского паспорта иностранными гражданами, проходящими службу в армии РФ.