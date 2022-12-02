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Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

— Получил, да, — сказал он, отвечая на вопрос о полученном паспорте РФ.

Также Кучерена уточнил, что жена Сноудена «сейчас в стадии подачи заявления» на российский паспорт. По его словам, со своим подзащитным он виделся накануне, у Сноудена «все хорошо», сообщает РИА Новости.

В понедельник, 26 сентября, президент России Владимир Путин предоставил гражданство бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как экс-сотрудник спецслужб США стал гражданином России. Все началось с того, что Сноуден выкрал данные из офиса Агентства национальной безопасности (АНБ). В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств мира.