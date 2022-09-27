История Эдварда Сноудена: как экс-сотрудник спецслужб США стал гражданином России

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После двух лет ожиданий Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Бывший агент американских спецслужб утверждает, что это пойдет на пользу его семье и привнесет в жизнь немного стабильности. О том, чем знаменит Сноуден и как его поступок изменил мир, — в материале «Вечерней Москвы».

Глобальная слежка

Эдвард Сноуден родился в 1983 году в Северной Каролине. В этом же штате прошло его детство. Когда Эдварду было 16 лет, его семья переехала в Мэриленд, где он окончил курсы по компьютерной безопасности и дистанционно изучал программирование в Ливерпульском университете.

Теракты 11 сентября потрясли 18-летнего Сноудена. Именно из-за них он принял решение пойти работать в спецслужбы — сначала армия, потом ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ). Спустя много лет Сноуден признается, что это было «его настоящей ошибкой», правительство США использовало национальную трагедию, чтобы построить систему тотальной слежки.

Роковым для Сноудена и американских спецслужб стал 2013 год. В то время он работал аналитиком в офисе АНБ на Гавайях. В его обязанности входил поиск новых способов взлома и перехват сообщений в интернете по всему миру.

В какой-то момент он понимает: АНБ незаконно следит более чем за миллиардом человек в десятках стран мира через их компьютеры. Для этого была создана специальная поисковая система — XKEYSCORE. Особенно его поразил тот факт, что сотрудники АНБ регулярно развлекались так называемой «любовной слежкой»: они находили в системе своих бывших партнеров (а порой и просто незнакомых людей) и «перехватывали» их откровенные фотографии. Это стало для Сноудена последней каплей — он решил рассекретить сведения о глобальной слежке.

Секреты в кубике Рубика

История о том, как Сноуден выносил данные из офиса АНБ, достойна сцены в остросюжетном романе. Карту памяти с секретной информацией он прятал в свой кубик Рубика. Такая игрушка была у многих сотрудников (Сноуден сам ее раздаривал и учил, как правильно собирать) и совершенно не привлекала постороннего внимания.

Однако один раз Сноуден чуть было не попался. Уже перед самым бегством он скопировал засекреченные документы на старый компьютер, который нужно было вынести из офиса. В коридоре его остановил начальник и спросил:

— Чем занят, Эд?

— Ворую секреты, — ответил Сноуден.

Оба рассмеялись и разошлись. Аналитик направился к выходу. Отныне возвращаться в офис АНБ он не собирался.

Летом 2013 года Сноуден передал сведения о тотальной слежке газетам The Washington Post и The Guardian. Когда СМИ опубликовали материал, Сноуден был уже в Гонконге. Оттуда он разослал запросы о предоставлении убежища в 27 государств. Только Эквадор гарантировал Сноудену, что не выдаст его США. 23 июня бежавший сотрудник АНБ сел на самолет в Москву, откуда должен был отправиться в Эквадор с пересадкой на Кубе.

Однако в Москве его планы изменились: Куба отказалась принимать борт «Аэрофлота» со Сноуденом, так как не хотела ухудшать отношения со Штатами. Тогда Сноуден попросил временного убежища в России. И получил его.

Обвинения США и жизнь в России

Сноуден понимал, что, распространяя секретную информацию, нарушает законы США. Свои действия он объяснил желанием рассказать обществу правду о незаконной слежке, которая нарушает права невиновных граждан и ведет к злоупотреблению со стороны сотрудников спецслужб.

В АНБ и Пентагоне порыв справедливости не оценили. По данным американских силовых ведомств, Сноуден похитил почти два миллиона секретных материалов, касающихся не только деятельности спецслужб, но и операций армии США за рубежом. Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и в краже собственности американского правительства. На родине ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

Так что Сноуден решил остаться в России. В одном из своих интервью он заявил, что чувствует себя в безопасности, поскольку не видит причин, по которым российские власти могли бы передать его США. В 2020 году американец получил бессрочный вид на жительство, а спустя два года — российский паспорт.

По соображениям безопасности местонахождение Сноудена не разглашается. Судя по всему, он живет в Москве или в Подмосковье. Известно, что в столице России экс-спецагент женился на своей девушке Линдси Миллс в 2017 году.

По словам Сноудена, он не предупредил Линдси о своем бегстве, так как боялся, что американские власти обвинят ее в соучастии. О случившемся девушка узнала из выпуска новостей. Спустя некоторое время она приехала к своему возлюбленному в Москву.

— Я точно не заслуживаю такого прекрасного человека, как Линдси, — сказал Сноуден в интервью.

В 2020 году у пары родился сын. Сейчас Сноуден живет спокойной жизнью и, как он говорит, «не чувствует, что в любой момент его могут выкрасть американские агенты».

После переезда в Россию Сноуден несколько лет дистанционно работал ректором шотландского Университета Глазго. С 2014 года он входит в совет директоров американского фонда «Свобода прессы». При содействии этого фонда он разработал мобильное приложения Haven, которое защищает смартфон от слежки. В 2019 году вышла книга воспоминаний Сноудена.

Об Эдварде Сноудене вышло несколько книг. Режиссер Оливер Стоун снял о нем фильм, который вышел на экраны в 2016 году.

Влияние на мир

В беседе с «ВМ» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что поступок Эдварда Сноудена показал миру истинное лицо США.

— Что, по сути, сделал Сноуден? Он раскрыл систему тотального слежения Соединенных Штатов, которая распространялась буквально на всех. Под слежку в том числе попадали даже их союзники, — говорит собеседник «ВМ».

В то же время, как полагает эксперт, западные СМИ постарались максимально преуменьшить важность сведений, которые попытался донести до людей Сноуден.

— Новости о системе тотального контроля, которую придумали в Штатах, должны были не сходить с экранов телевизоров и со страниц газет месяцами. А в итоге все это прошло как-то по касательной, затерялось в потоке вторичных новостей, — пояснил Подберезкин.

Он также добавил, что США до сих пор не простили президенту России Владимиру Путину отказ в выдаче Сноудена. Это в свою очередь повлияло и на дальнейшее развитие отношений между странами.

Источники: Э. Сноуден «Личное дело», «Эксмо», 2019 // Энциклопедия ТАСС.