«Могут следить из любопытства»: действительно ли кнопочные телефоны безопаснее смартфонов

Фото: freepik.com

Кнопочные телефоны действительно ограничивают возможности для мошенников, однако они могут воспользоваться другими методами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, безопасность кнопочных телефонов — устойчивый предрассудок.

— Кнопочные телефоны считают безопасными по одной простой причине: у них нет многих функций смартфонов, модели не обладают GPS, и якобы за ними нельзя следить. На самом деле это предрассудок: вопрос в том, кого опасается человек. Если имеется доступ к биллингу оператора, то точность определения координат будет ниже, но все маршруты строятся прекрасно, — пояснил Муртазин.

Специалист отметил, что при прохождении данных через сеть они навсегда остаются у оператора. Кроме того, запись разговора при помощи третьей линии возможна как на смартфоне, так и на кнопочном телефоне, подчеркнул собеседник «ВМ».

Доступ к интернету не является серьезным фактором риска, уверен Муртазин.

— У некоторых кнопочных телефонов есть выход в интернет, но в целом это не определяет ровным счетом ничего. К человеку проще всего добраться через его незнание и неумение. Да, если у вас смартфон, компьютер или что-то другое, можно использовать более широкий инструментарий, чем в случае с кнопочным телефоном. Но социальная атака — самый эффективный способ, — отметил специалист.

По словам Муртазина, довольно распространена ситуация, когда владельцу смартфона присылают ссылку с трояном. На кнопочных телефонах подобные случаи невозможны, однако считать такой вид устройств безопасным не стоит, уверен собеседник «ВМ».

Самый простой способ защитить свои данные, если на устройстве есть выход в интернет, — цифровая гигиена, заметил эксперт.

— Не нужно открывать ссылки от незнакомых людей или от знакомых людей, если есть подозрение, что их взломали. Если система «говорит» не ставить файл, который может быть небезопасен, — не надо думать, что человек умнее системы. Самое главное: нельзя сослуживцам или еще кому-то из малознакомых людей давать свои устройства, потому что в итоге может произойти все что угодно. Кто-то может просто из любопытства за вами следить, — резюмировал специалист.