Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Доктор Мясников объяснил пользу грузинского блюда сациви для здоровья

Евгений Жуков

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников объяснил пользу грузинского блюда сациви для здоровья
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Грузинское блюдо сациви может быть не только вкусным, но и полезным для здоровья. Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему стоит употреблять это блюдо.

По его словам, одним из наиболее полезных ингредиентов является куриное филе. Мясников отметил, что в нем содержится легкоусваиваемый белок, который положительно влияет на тонус мышц.

Кроме того, в рецепте сациви есть грецкие орехи. Они уменьшают уровень вредного для человеческого организма холестерина. Также продукт благоприятно влияет и на мозг, улучшая его работу.

— Не сказано, какая самая главная польза сациви. Это то ощущение счастья, когда ты его ешь. А самое большое разочарование — когда ты все ложкой выскреб и оно закончилось, — цитирует слова Мясникова РИА ФАН.

Кроме того, врач рассказал, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По словам медика, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.

Здоровье Еда Александр Мясников
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте