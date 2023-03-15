Доктор Мясников объяснил пользу грузинского блюда сациви для здоровья

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Грузинское блюдо сациви может быть не только вкусным, но и полезным для здоровья. Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему стоит употреблять это блюдо.

По его словам, одним из наиболее полезных ингредиентов является куриное филе. Мясников отметил, что в нем содержится легкоусваиваемый белок, который положительно влияет на тонус мышц.

Кроме того, в рецепте сациви есть грецкие орехи. Они уменьшают уровень вредного для человеческого организма холестерина. Также продукт благоприятно влияет и на мозг, улучшая его работу.

— Не сказано, какая самая главная польза сациви. Это то ощущение счастья, когда ты его ешь. А самое большое разочарование — когда ты все ложкой выскреб и оно закончилось, — цитирует слова Мясникова РИА ФАН.

Кроме того, врач рассказал, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По словам медика, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.