Доктор Мясников заявил, что печень трески обладает противораковым свойством

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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии.

По словам медика, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.

Еще одним полезным свойством этого продукта является защита от инфаркта и атеросклероза.

Кроме этого, потребление печени трески помогает справиться с депрессией, тревожными расстройствами и эмоциональным напряжением, рассказал Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Также Александр Мясников предупредил о смертельной опасности популярных видов подсластителей. По его словам, употребление аспартама, стевии, сахарина, сорбита и других сахарозаменителей приводит к развитию онкологии, инфаркту и инсульту.

Очень часто, заболев простудой, люди решают лечиться своими силами, не прибегая к помощи врача. Но практически всегда они совершают самую главную ошибку, сообщил Мясников.