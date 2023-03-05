Доктор Мясников назвал смертельно опасные сахарозаменители

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Теледоктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности популярных видов подсластителей. По его словам, употребление аспартама, стевии, сахарина, сорбита и других сахарозаменителей приводит к развитию онкологии, инфаркту и инсульту.

Также многие подсластители скрыто содержатся в любимых блюдах, и люди обычно не подозревают об этом.

По словам медика, намного лучше в небольших дозах давать организму обычный сахар или мед. Потому что пищеварительная система приспособлена только к растительному сахару.

— «Синтетика» отвергается, что приводит к нарушению микрофлоры кишечника и развитию патологий, — написал Мясников в Telegram-канале.

Очень часто, заболев простудой, люди решают лечиться своими силами, не прибегая к помощи врача. Но практически всегда они совершают самую главную ошибку, рассказал Александр Мясников. По его словам, самостоятельное употребление антибиотиков — настоящая боль для любого врача. Прием антибиотиков оправдан только в лечении бактериальных инфекций, подчеркнул медик. Заболевания, вызываемые вирусами, этот тип лекарств не лечит.