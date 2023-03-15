Основатель Pink Floyd Уотерс хочет судиться из-за отмены концертов в Германии

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Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс намерен судиться из-за попыток отмены его концертов в Германии. Об этом сообщило издание Helsinki Times.

В феврале земля Гессен и руководство Франкфурта официально потребовали расторжения договора аренды для выступления Уотерса. Это связано с его заявлениями о Палестине и Украине.

Кроме того, отмена шоу планируется и в Мюнхене, однако в настоящее время все концерты еще стоят в расписании артиста. Представители музыканта назвали действия немецкого руководства неконституционными, «основанными на ложном обвинении Роджера в антисемитизме».

На данный момент адвокаты Уотерса работают над составлением претензии, говорится в материале.

В феврале музыкант выступил с речью на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций. В ней Уотерс заявил, что специальная военная операция на Украине не была неспровоцированной. Тем не менее он подчеркнул, что считает ее «незаконным вторжением» и осуждает точно так же, как тех, кто спровоцировал ее.