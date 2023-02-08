Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что не считает операцию на Украине неспровоцированной

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Один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, в среду, 8 февраля, выступил на заседании Совбеза ООН и заявил, что спецоперация на Украине не была неспровоцированной.

— Не была неспровоцированной. Поэтому я самым жестким образом осуждаю и провокаторов, — высказался он.

Тем не менее Уотерс подчеркнул, что он также осуждает и саму спецоперацию и считает ее незаконной, передает слова музыканта РИА Новости.

Кроме того, Уотерс обратился к президентам США, России и Украины, а также к руководству Североатлантического альянса и Европейского союза и призвал их к скорейшему перемирию.

После окончания боевых действий на территории Украины страна сможет существовать в одном из трех форматов. О каждом из них «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Самый вероятный, по мнению политолога, вариант существования Украины связан с разделом ее территорий.