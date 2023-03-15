«Чтобы видели и судачили»: почему богатые и знаменитые мужчины женятся на красивых пустышках

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Многие богатые и успешные мужчины в качестве спутницы жизни выбирают девушек, чей круг интересов ограничивается собственной внешностью. Почему такая тенденция особенно часто наблюдается среди знаменитостей и о каких комплексах говорит интерес именно к таким дамам, «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Натали Наумовой.

По мнению психолога, статусные кавалеры отдают предпочтение дамам, которых часто называют «инстадивами».

— Такой типаж им нравится, потому что хочется эпатировать публику и в целом вызывать интерес у других мужчин к своим спутницам, — пояснила Наумова.

Для звездных мужчин в приоритете находится именно внимание. И его они готовы завоевывать даже благодаря своим женщинам. Главное, чтобы видели и судачили, отметила психолог.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что такая форма отношений подходит именно для выхода в свет и непродолжительной интриги, но никак не для построения семьи.

— Длиться брак с такой дамой долго не может. Все-таки разница в интеллектуальном развитии дает о себе знать и в конце концов становится причиной раскола в семье, — сказала эксперт.

Наумова отметила, что история отношений музыканта Джигана и его бывшей избранницы Оксаны Самойловой — яркое тому подтверждение. Даже несмотря на наличие детей, такие мужчины очень быстро устают от девушек, которые ничем, кроме как красотой, не наполнены, заключила спикер.