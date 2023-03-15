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Более 500 школьников посетят открытые уроки «Школьного музея Победы»

Евгений Силаев
Город
Более 500 школьников посетят открытые уроки «Школьного музея Победы»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Участниками открытых уроков в Музее Победы станут более 500 школьников. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Занятия начнутся 15 марта и пройдут до 29 числа того же месяца. Мероприятия пройдут в рамках выставки «Сильные духом».

— Очень важно, что у ребят есть возможность рассказать, как создавался школьный музей, — подчеркнула руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Всего запланировано 16 открытых уроков. Они пройдут в формате мастер-классов, кинопоказов, викторин, конференций и экскурсий. В ходе мероприятий школьники смогут узнать о героях Великой Отечественной Войны.

Музей Победы также запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.

Также жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою Социалистического Труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.

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