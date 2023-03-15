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Приметы и советы

В Минпросвещения РФ прокомментировали возможность отмены ЕГЭ

Евгений Белоусов
Общество
В Минпросвещения РФ прокомментировали возможность отмены ЕГЭ
Фото: АГН Москва

Без широкого обсуждения принимать решение о возможной отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нельзя. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

— Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что сам экзамен с каждым годом совершенствуется. Так, его процедуры в нынешнем виде уже очень далеки от первоначального варианта, передает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также заявил, что перед обсуждением возможности отмены в России ЕГЭ необходимо тщательно взвесить все возможные варианты.

Согласно данным опроса сервиса SuperJob, две трети россиян считают, что Единый государственный экзамен необходимо отменить. За отказ от ЕГЭ высказались 66 процентов опрошенных.

В начале марта в Рособрнадзоре заявили, что в России не собираются отменять ЕГЭ после выхода страны из Болонской системы. Руководитель ведомства напомнил, что экзамен не является частью указанной системы.

ЕГЭ Минпросвещения Россия
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