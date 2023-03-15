Путин назначил Кузнецова на должность исполняющего обязанности главы Чукотки

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова на должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа. Об этом в среду, 15 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин провел рабочую встречу с Кузнецовым в формате видеоконференции. В ходе диалога глава государства сообщил о назначении политика на новую должность.

— Соответствующий указ последует, — заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Кузнецов трудился на должности первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). Прошлый глава Чукотского автономного округа Роман Копин покинул пост по собственному желанию.

6 марта глава государства подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний. Также Путин снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области. Указ вступил в силу в день его подписания.

10 марта Путин подписал указ о назначении Владимира Желтова послом России в Кувейте. Ранее он трудился на аналогичной должности в Судане.