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Приметы и советы

«Канарейка в угольной шахте»: Дерипаска заявил о крахе американской банковской системы

Евгений Силаев
В мире
«Канарейка в угольной шахте»: Дерипаска заявил о крахе американской банковской системы
Фото: roscongress / Сергей Куликов

Американская банковская система находится в состоянии агонии. Об этом в среду, 15 марта, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

По словам миллиардера, последствия краха Silicon Valley Bank (SVB) затронут весь мир. Он отметил, что всему виной повышение ставок Федеральной резервной системой США. В связи с этим Россия не должна повторять таких ошибок.

Отдельно бизнесмен прокомментировал слова основателя фонда Bridgewater Рэя Далио. Он назвал крах SVB «канарейкой в угольной шахте».

— Канарейка в шахте, о которой говорит Далио, уже сдохла, — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank.

Сложности, с которыми столкнулся SVB, могут распространиться по некоторым частям сектора. При этом министр финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы.

Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что страну ждет новая Великая депрессия. По его мнению, действующий глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера.

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