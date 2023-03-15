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СМИ: Фирму из ФРГ оштрафовали на 1,3 миллиона евро за поставку техники для Крымского моста

Евгений Жуков
В мире
СМИ: Фирму из ФРГ оштрафовали на 1,3 миллиона евро за поставку техники для Крымского моста
Фото: shutterstock

Окружной суд немецкого города Киль наложил штраф в размере 1,3 миллиона евро на местную компанию, которая вопреки ограничениям поставила в Россию специализированный гидравлический молот, используемый для возведения Крымского моста. Об этом сообщило издание Stern, ссылаясь на местную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что поставку нельзя списать на недоразумение. Сотрудники компании в соответствии с установленным регламентом сопровождали инструмент. В связи с этим факт продажи механизма можно расценивать как нарушение санкционных ограничений.

Решение суда подразумевает конфискацию всего имущества, полученного в результате указанного правонарушения, то есть средств, полученных за агрегат. При этом глава предприятия был оштрафован на 18 тысяч евро, говорится в материале.

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда российская сторона уже приступила к строительству моста в Крым.

В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как западные страны будут бороться с обходом антироссийских санкций. Также эксперт спрогнозировал ответ России на эти действия.

Строительство Крым Мосты Германия Штрафы
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