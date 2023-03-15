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Ряд трамвайных маршрутов задерживаются на улице Костякова из-за автомобиля на путях

Евгений Белоусов
Происшествия
Ряд трамвайных маршрутов задерживаются на улице Костякова из-за автомобиля на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Костякова Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 27 и 29 задерживаются на улице Костякова в районе одноименной остановки из-за автомобиля на путях. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Причиной задержки трамваев стал автомобиль, который застрял на путях, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Спустя примерно 15 минут движение на участке восстановили.

За январь и февраль трамваи в Москве суммарно задержались на 15 часов из-за дорожно-транспортных происшествий и посторонних машин на путях. Происшествия на путях способны локально остановить работу сразу нескольких маршрутов.

В 2023 году в столице завершится полное обновление парка трамваев: в общей сложности в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения. Планируется, что к концу года в столице будут ходить только трамваи с низким полом для удобства всех пассажиров.

Москва Трамваи Северный административный округ (САО)
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