«Не дай Бог!»: Мария Голубкина высказалась о работе с Богомоловым

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Актриса Мария Голубкина резко высказалась о работе с режиссером Константином Богомоловым. Она раскритиковала его профессиональные качества, заявив, что он не понимает суть профессии.

— Не дай Бог! Никогда пойду к Богомолову работать! Даже, если он поставит спектакль про императрицу Елизавету Петровну без голых частей тела в классической одежде. Потому что он непрофессиональный человек. Не только я так думаю. На самом деле это просто слухи, что он молодец. Он не понимает суть профессии, — высказалась артистка.

Голубкина поделилась, что случайно попала на спектакль Богомолова во МХАТе и только укрепилась в своем мнении. Она уверена, что секрет полных залов знаменитого режиссера кроется только в доверии зрителей к уважаемому театру.

— Билеты на первые ряды стоят 5-7 тысяч рублей. Все сидят. Никто же не пойдет в кассу забирать деньги. Тут надо всем партером сразу идти за возвратом. А все боятся, потому что думают: «Это я что-то не понимаю…». На сцене дико смешная пьеса Вуди Аллена. Никто не смеется вообще. МХАТ — это бренд. Туда все равно ходят, — сказала Голубкина в YouTube-шоу «Лера в большом городе».

Также она рассказала и о личном опыте работы с режиссером. По ее словам, он вообще не умеет работать с актерами.

Журналистка Ксения Собчак рассказала, почему чаще всего ссорится со своим мужем — режиссером Константином Богомоловым. По ее словам, они с супругом часто конфликтовали из-за покрытия на полу, пока в их загородном доме шел ремонт.