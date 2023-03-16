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Приметы и советы

Российских дизайнеров пригласили представить коллекции в московских торговых центрах

Никита Худяков
Город
Российских дизайнеров пригласили представить коллекции в московских торговых центрах
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Дизайнеров со всей России приглашают представить свои коллекции в торговых центрах столицы в рамках проекта «Московская неделя моды». Об этом в четверг, 16 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Маркеты под эгидой проекта «Московская неделя моды» откроются на три дня — с 28 по 30 апреля. К участию приглашаются дизайнеры из всех регионов России. Заявки рассмотрит экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Они отберут порядка 150 отечественных брендов, которые смогут представить свою продукцию жителям столицы и гостям города, — сказала она.

Уточняется, что в настоящее время прием заявок уже открыт, он продлится до 29 марта. В проекте смогут принять участие бренды детской, мужской и женской одежды, а также аксессуаров и обуви, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 февраля Сергунина рассказала, что в столичной программе «Сделано в Москве» приняли участие уже более 1,5 тысячи компаний, с ее помощью они могут без дополнительных затрат рассказать о своем продукте.

В начале года «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

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