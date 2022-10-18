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«Одежда станет дороже»: как будут работать магазины Zara и Bershka после возвращения в Россию

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Одежда станет дороже»: как будут работать магазины Zara и Bershka после возвращения в Россию
Фото: depositphotos

Испанская fashion-группа Inditex планирует продать свои активы партнерам из «дружественной» страны и возобновить работу в России под другим названием. «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

По его словам, компания Inditex сделает правильный выбор, если продаст свои активы для продолжения работы в России. На данный момент она несет огромные убытки.

— Компании Inditex в любом случае придется это сделать, чтобы не потерять бизнес и огромную прибыль. Выгоднее продать активы на выигрышных условиях партнерам или дружественным компаниям. Правительство Испании не позволит компании Indetex продолжать сотрудничество с Россией, — уверен Калинин.

Эксперт подчеркнул, что магазины вернутся в Россию под другим названием. Однако это не снизит спроса на популярную одежду у покупателей.

— Магазины компании вернутся под другим брендом и названием магазинов. Это правильное решение. В магазинах группы Inditex работают тысячи россиян. Продажа бизнеса позволит сохранить многим сотрудникам свои рабочие места. Также россияне привыкли одеваться в Zara и Bershka. Я уверен, что потребители будут рады их возвращению даже под другим брендом, — рассказал он.

Специалист отметил, что ассортимент может быть изменен. Но, скорее всего, коллекции будут привозить из дружественных стран, таких как Индия и Китай:

— Безусловно, ассортимент в магазинах изменится. Так как сейчас есть проблемы с логистикой. Одежду в Россию будут завозить из Индии или Китая. Но я не думаю, что коллекции будут иметь критические различия. Компания продаст и свои технологии производства. А нам важно сохранить их и улучшить.

Собеседник «ВМ» заверил, что из-за санкций доставка товаров в Россию стала в разы дороже. Этот фактор повлияет на стоимость одежды. Но если российские бренды смогут составить достойную конкуренцию, это поможет сдерживать рост цен.

— К сожалению, после введения беспрецедентных санкций в отношении России стоимость логистики очень выросла. Например, доставка товаров из Европы стала дороже в 2–3 раза за последние восемь месяцев. Я уверен, что одежда станет дороже. Но если российские бренды одежды смогут составить достойную конкуренцию, то рост цен будет не таким критичным. Чем больше предложений, тем лучше качество и ниже цена, — подытожил Калинин.

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