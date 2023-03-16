Столичные врачи смогут удаленно наблюдать за здоровьем пациентов с хроническими заболеваниями

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Состояние здоровья около миллиона москвичей с хроническими заболеваниями, находящихся на проактивном диспансерном динамическом наблюдении, теперь будет под непрерывным удаленным врачебным контролем. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Уникальный проект проактивного диспансерного наблюдения с этого года заработал во всех взрослых городских поликлиниках столицы и охватывает около миллиона москвичей с хроническими заболеваниями. Его ключевая особенность в том, что медики контролируют состояние пациента не от приема к приему, а в динамике, — сказала она.

По словам заммэра, специальная анкета самоконтроля с удобной автоматической системой напоминаний была создана в электронных медкартах. Уточняется, что для врачей предусмотрены сигнальные оповещения, если в анкете самоконтроля у пациентов будут отклонения.

Совокупность сведений, которые жители столицы будут вносить в новый раздел, поможет врачам отслеживать результативность назначенной терапии, назначать дополнительные исследования, оценивать текущее самочувствие и корректировать схему лечения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» «Биокад» передал в медучреждения города более 670 тысяч лекарств. Еще одна компания обеспечивает столицу препаратами для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний.