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Овчинский: Открыта запись на обучение промышленному дизайну

Полина Французова
Город
Овчинский: Открыта запись на обучение промышленному дизайну
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В «Московской технической школе» (МТШ) открыта запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн». Об этом в четверг, 16 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Системное развитие промышленного дизайна служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции, — рассказал Владислав Овчинский.

Чтобы стать участником проекта, необходимо оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы. Пройти обучение могут сотрудники промышленных предприятий Москвы. Город же готов предоставить компаниям субсидию, для компенсации большей части затрат на обучение сотрудников.

За обучающую программу отвечают эксперты из студии Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн», а также специалисты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского архитектурного института, Национального исследовательского технологического университета МИСИС и др.«Совместно с «МТШ» мы создаем дружественные интерфейсы для формирования у специалистов новых компетенций, которые будут применяться в работе предприятий реального сектора», – подчеркнул проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСиС Вадим Петров.

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