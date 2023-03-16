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Приметы и советы

Ефимов: Производство лекарств в Москве в январе выросло более чем вдвое

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Производство лекарств в Москве в январе выросло более чем вдвое
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе предприятия Москвы увеличили выпуск лекарственных средств в 2,2 раза. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Положительная динамика обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города. Например, налоговые льготы получают предприятия со статусом промышленного комплекса, который сейчас присвоен семи производителям отрасли, — заявил он.

По словам Ефимова, предприятия могут также претендовать на субсидии или займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что сегодня в Москве выпускают антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, столичные предприятия производят средства для лечения нервной системы, объем выпуска которых в январе 2023 года вырос на 17,4 процента по сравнению с январем прошлого года и превысил 1,4 миллиона упаковок.

В столице находится более 200 предприятий, занятых производством фармацевтических препаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки, оказываемых предпринимателям из этой сферы.

Владимир Ефимов Владислав Овчинский Москва Лекарства
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