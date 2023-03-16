Бобров: Незаконную торговую пристройку демонтировали в Строгине

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконную пристройку в столичном районе Строгино и добились ее сноса. Об этом в среду, 15 марта, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— В здании арендуют помещения кафе, аптека, магазин и другие компании. В ходе обследования специалисты Госинспекции по недвижимости выявили возведенную без разрешительной документации пристройку площадью 24 квадратных метра, которая сдавалась под точку обслуживания связи, — рассказал Бобров.

Он отметил, что земельный участок был выделен исключительно под уже существующее здание. Разрешений на строительство дополнительных объектов не выдавалось.

Таким образом, пристройку признали самостроем. В данный момент объект снесен силами специалистов Госинспекции по недвижимости.

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