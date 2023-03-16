Эксперт Пучков оценил вероятность изменения ключевой ставки ЦБ

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Банк России сохранит ключевую ставку на предстоящем заседании на уровне 7,5 процента. Однако в дальнейшем ставка может быть увеличена до уровня 9–10 процентов. Такое мнение высказал заместитель председателя правления «Цифра банка» Игорь Пучков.

По его словам, ключевая ставка будет сохранена на заседании 17 марта в связи с тем, что наблюдался достаточно слабый рост инфляционных ожиданий.

Он добавил, что в настоящее время непросто давать прогнозы по ключевой ставке до конца года, так как на рынке есть неопределенность. Можно предположить, что при сохранении высокой инфляции Банк России будет повышать ставку, и она составит 9–10 процентов, передает РИАМО.

В свою очередь кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев отметил, что Центробанку в будущем стоит пойти на снижение ставки, поддержав акции и бонды, передает ФАН.

В течение последней недели потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».