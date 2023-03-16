Инфекционист Малышев перечислил группы риска по сибирской язве

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Сибирская язва является серьезным заболеванием, у пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать в тяжелой форме. Об этом рассказал профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он отметил, что специалисты могут бороться с этим заболеванием, в настоящее время в мире есть хорошая вакцина и соответствующие антибиотики. Однако осложнения могут возникнуть у людей со слабым иммунитетом, у пожилых граждан и детей.

По его словам, чтобы не заболеть сибирской язвой, не рекомендуется покупать мясо неизвестного происхождения. Также инфекционист указал, что в российских регионах расположено много скотомогильников, в которых могут быть закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных, передает НСН.

15 марта стало известно, что в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Глава региона Олег Николаев отметил, что жизни больных ничего не угрожает, передает издание argumenti.ru.

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