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Инфекционист Малышев перечислил группы риска по сибирской язве

Ирина Игнатенко
Общество
Инфекционист Малышев перечислил группы риска по сибирской язве
Фото: Pixabay

Сибирская язва является серьезным заболеванием, у пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать в тяжелой форме. Об этом рассказал профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он отметил, что специалисты могут бороться с этим заболеванием, в настоящее время в мире есть хорошая вакцина и соответствующие антибиотики. Однако осложнения могут возникнуть у людей со слабым иммунитетом, у пожилых граждан и детей.

По его словам, чтобы не заболеть сибирской язвой, не рекомендуется покупать мясо неизвестного происхождения. Также инфекционист указал, что в российских регионах расположено много скотомогильников, в которых могут быть закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных, передает НСН.

15 марта стало известно, что в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Глава региона Олег Николаев отметил, что жизни больных ничего не угрожает, передает издание argumenti.ru.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие инфекции представляют особую опасность для человечества и насколько высока вероятность новой эпидемии в ближайшие десятилетия.

Здоровье Инфекции сибирская язва
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