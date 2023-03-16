Сергей Собянин рассказал о новых проектах по поддержке людей с особенностями здоровья

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице живет порядка одного миллиона людей с инвалидностью, им стараются создать комфортные условия для жизни. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Меняем концепцию домов-интернатов — теперь это «социальные дома», где уход организован по новым стандартам с учетом индивидуальных особенностей и потребностей человека. Также люди с ментальными особенностями, живущие в семьях, могут приходить в дневные отделения на несколько часов или целый день, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в отделениях появились специальные пространства с перегородками для индивидуальных и групповых занятий, бытовые комнаты и кухни. Кроме того, в столице работает Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский», где людей с ментальными особенностями учат жить самостоятельно.

Глава города добавил, что программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» помогла свыше 156 тысячам людей с инвалидностью пройти реабилитацию. Также 232 тысячи человек получили слуховые аппараты, спортивные тренажеры, протезы и другие технические средства реабилитации, написал Собянин в своем Telegram-канале.

14 марта глава города утвердил приоритетные задачи развития столичной системы социальной защиты на 2023 год по госпрограмме «Социальная поддержка жителей города Москвы».